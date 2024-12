Open Arms: Salvini, 'penso sarò assolto, altrimenti un problema per l'Italia'

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – ''Manca una settimana '' al processo Open Arms. ''Oggi è Santa Lucia, che porta i regali a tanti bambini, chissà che regalo porta il giudice in Aula la settimana prossima… Dovrei essere preoccupato, onestamente sono più curioso che preoccupato. Se il giudice mi assolve, come penso, sarà un bel Natale. Se mi condanna, sarà un bel Natale lo stesso, perchè lo passo in famiglia. Però sarà un problema per l'Italia…''. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Radio Uno il 'Rosso e il Nero'.