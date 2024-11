Operazione antidroga a Roma: 20 arresti e 32 kg di cocaina sequestrati

Un’operazione su vasta scala

All’alba di oggi, i carabinieri del Gruppo di Ostia hanno dato esecuzione a un’ordinanza di arresto emessa dal gip del Tribunale di Roma, che ha portato all’arresto di 20 individui gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Questa operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), segna un importante passo nella lotta contro il traffico di droga nella Capitale e nel Lazio.

Le indagini e il contesto

Le indagini sono iniziate dopo l’arresto di Claudio Corelli, trovato in possesso di 220 grammi di cocaina. Corelli è il fratello di Paolo Corelli, assassinato ad Acilia, un omicidio che ha sollevato interrogativi sulla presenza di organizzazioni criminali attive nella zona. Le informazioni raccolte dai carabinieri hanno rivelato l’esistenza di un’organizzazione dedita all’importazione di ingenti quantitativi di cocaina dall’Olanda, con un giro d’affari che si aggira intorno ai milioni di euro.

Modalità operative sofisticate

Le indagini hanno permesso di ricostruire le modalità operative del sodalizio criminale, che ha dimostrato di avere un sistema di approvvigionamento estremamente sofisticato. Questo ha consentito all’organizzazione di eludere i controlli delle forze dell’ordine e di garantire la distribuzione della droga su larga scala non solo nel Lazio, ma anche in altre regioni italiane. Durante l’operazione, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato 9 persone e sequestrato oltre 32 kg di cocaina, per un valore stimato di circa 1,5 milioni di euro, oltre a 174.000 euro in contanti, ritenuti proventi di attività illecite.