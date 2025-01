Un’operazione decisiva contro il traffico di droga

Un’importante operazione condotta dai carabinieri del comando provinciale di Catania ha portato alla disarticolazione di un sodalizio criminale attivo nel quartiere storico di San Cristoforo. L’operazione, denominata ‘Molosso’, ha visto l’arresto di diciotto persone, tra cui cinque minorenni, e si è svolta tra giugno 2023 e febbraio 2024. Le indagini, coordinate da due Procure, quella Distrettuale e quella per i Minorenni, hanno utilizzato sia tecniche investigative tradizionali che moderne, inclusi video che documentano l’attività illecita degli spacciatori.

Dettagli dell’indagine e modalità operative

Il nucleo Operativo della compagnia Piazza Dante ha svolto un lavoro meticoloso, raccogliendo prove che mostrano gli spacciatori mentre contano i soldi guadagnati e cedono dosi di droga attraverso lo spioncino di porte blindate, per eludere i controlli delle forze dell’ordine. In alcuni video è stata anche documentata la presenza di un bambino durante le operazioni di spaccio, un fatto che evidenzia la gravità della situazione e il coinvolgimento di minori in attività criminali. L’operazione ha visto l’impiego di oltre 100 carabinieri, supportati dalla compagnia di intervento operativo del XII Reggimento Sicilia.

Le accuse e le conseguenze legali

Le persone arrestate sono accusate di vari reati, tra cui associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, acquisto, detenzione ai fini di spaccio e cessione di sostanze stupefacenti. È importante sottolineare che gli indagati godono della presunzione di innocenza fino a una condanna definitiva. Inoltre, è in corso l’esecuzione di un decreto di sequestro di beni a carico degli indagati maggiorenni, un passo significativo per contrastare il patrimonio accumulato attraverso attività illecite. L’operazione Molosso rappresenta un duro colpo al traffico di droga nella zona e un chiaro segnale della determinazione delle forze dell’ordine nel combattere la criminalità organizzata.