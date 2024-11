Ospitalità Green: Fas Italia lancia la nuova linea di articoli ecologici per Hotel e B&B

Il turismo sta vivendo una profonda trasformazione: i viaggiatori di oggi, sempre più consapevoli, premiano le strutture ricettive che dimostrano attenzione verso l’ambiente. Non si tratta più solo di offrire comfort o design, ma di trasmettere un messaggio di sostenibilità. In questa ottica, Fas Italia propone un approccio innovativo al settore alberghiero, presentando una linea di prodotti ecologici pensati per ridurre l’impatto ambientale senza rinunciare alla qualità.

Perché Scegliere Soluzioni Green?

Secondo recenti studi sul turismo sostenibile, oltre il 70% dei viaggiatori preferisce soggiornare in strutture che dimostrano un impegno concreto verso l’ambiente. Offrire soluzioni ecologiche non è solo una scelta etica, ma anche una strategia di marketing vincente che può influenzare le recensioni degli ospiti e migliorare il posizionamento online della struttura.

Un Risparmio Straordinario con il Dispositivo Brevettato per la Doccia

Al centro delle proposte green di Fas Italia troviamo un dispositivo tecnologicamente avanzato, semplice da installare, progettato per ottimizzare i consumi d’acqua senza ridurre la qualità dell’esperienza della doccia da parte dell’ospite.

Il dispositivo, dotato di certificazione TUV e basato sul principio dell’effetto Venturi, miscela aria e acqua attraverso la pressione negativa creata al passaggio del flusso idrico. Il risultato? Una sensazione di pieno comfort per l’ospite, con un flusso d’acqua piacevole e costante, ma con consumi ridotti fino al 60%.

I Benefici per le Strutture Ricettive

L’utilizzo di questo dispositivo garantisce vantaggi concreti per hotel e B&B, sia in termini economici che ambientali:

Risparmio idrico annuo : Per un hotel di 100 camere, il dispositivo può ridurre i consumi d’acqua di circa 2,55 milioni di litri all’anno.

: Per un hotel di 100 camere, il dispositivo può ridurre i consumi d’acqua di circa all’anno. Taglio nei costi energetici : Grazie alla riduzione del consumo d’acqua calda, si registra un risparmio di circa 20.000 euro all’anno.

: Grazie alla riduzione del consumo d’acqua calda, si registra un risparmio di circa all’anno. Riduzione delle emissioni di CO2: L’installazione del dispositivo permette di abbattere le emissioni di anidride carbonica di circa 32 tonnellate ogni anno.

Questi numeri rendono il dispositivo una scelta ideale per tutte le strutture che desiderano essere identificate come green hotel o che puntano su una gestione sostenibile dei consumi per migliorare la propria immagine e attrarre una clientela attenta all’ambiente.

Facilità di Installazione e Riconoscimenti Ambientali

Uno dei punti di forza di questo dispositivo è la sua semplicità d’installazione: può essere applicato direttamente al raccordo del tubo o al soffione della doccia senza l’uso di attrezzi, in pochi minuti. Una volta installato, la doccia conserva la stessa qualità di flusso, garantendo agli ospiti un’esperienza premium.

Inoltre, la struttura ricettiva riceverà un certificato climatico personalizzato, che attesta il risparmio annuale ottenuto in termini di litri d’acqua e riduzione di emissioni di CO2. Questo documento può essere utilizzato come strumento di comunicazione per sottolineare l’impegno verso la sostenibilità ambientale.

Sostenibilità in Ogni Area dell’Hotel

L’impegno green di Fas Italia si estende a tutti gli spazi della struttura ricettiva:

Arredi in legno naturale e cartelli di segnaletica eco-friendly, ideali per creare un’atmosfera accogliente e sostenibile.

Prodotti cortesia green, dispenser e accessori plastic free

Raccolta differenziata: Sistemi pratici e discreti per incentivare il riciclo tra gli ospiti.

Minibar a basso consumo energetico: Una scelta intelligente per abbattere i costi in bolletta.

Innovativi erogatori per marmellate e creme, che eliminano i contenitori monodose in plastica, riducendo costi e rifiuti.

La sostenibilità non è solo una responsabilità, ma anche una strategia vincente per le strutture ricettive che vogliono distinguersi in un mercato sempre più competitivo. Con le sue soluzioni innovative, Fas Italia si conferma un partner affidabile per hotel e B&B che puntano a migliorare il proprio impatto ambientale, risparmiare risorse e offrire un’esperienza unica agli ospiti.

Fas Italia supporta questa visione con una serie di strumenti gratuiti, come i cartelli per sensibilizzare gli ospiti a ridurre gli sprechi, e offre consulenza personalizzata per integrare le soluzioni green in ogni aspetto della gestione alberghiera.