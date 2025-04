Una serata di terrore ha scosso Ozieri, un comune di circa 9.700 abitanti in provincia di Sassari. Un uomo di 64 anni ha aperto il rubinetto del gas nella propria abitazione, chiudendo la porta dietro di sé e allontanandosi. Prima di fuggire, ha contattato il numero di emergenza 112, dichiarando: “Ho ammazzato mia moglie”.

Questa affermazione ha immediatamente attivato le procedure di emergenza, portando sul posto i Carabinieri e i Vigili del fuoco.

Intervento tempestivo delle forze dell’ordine

Giunti sul luogo dell’incidente, nel rione Tramentu, i Vigili del fuoco hanno sfondato la porta dell’appartamento, trovando l’abitazione vuota e invasa dal gas. I pompieri hanno prontamente chiuso la valvola del gas, mettendo in sicurezza i locali per evitare un’esplosione. Nel frattempo, i Carabinieri della Compagnia di Ozieri, sotto la direzione del maggiore Gabriele Tronca, hanno avviato le ricerche dell’uomo, riuscendo a contattare telefonicamente la moglie, da cui era separato, per accertarsi che stesse bene.

Arresto e precedenti penali

Le forze dell’ordine non hanno perso tempo e, dopo circa un’ora di ricerche, sono riuscite a intercettare e arrestare il 64enne. Questo individuo non è nuovo alle cronache giudiziarie: solo pochi giorni prima, era stato condannato dal Tribunale di Sassari per il danneggiamento della lapide commemorativa del carabiniere Walter Frau, ucciso nel 1995 durante uno scontro a fuoco con una banda di rapinatori. La gravità della situazione ha messo in evidenza non solo il rischio immediato per la vita della moglie, ma anche il profilo preoccupante dell’uomo, già noto per comportamenti violenti.

Riflessioni su sicurezza e prevenzione

Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza domestica e sulla necessità di interventi preventivi per evitare situazioni di crisi simili. Le autorità locali e le forze dell’ordine sono chiamate a riflettere su come migliorare la comunicazione e il supporto alle vittime di violenza domestica. È fondamentale che le persone in situazioni di pericolo possano contare su un sistema di protezione efficace e tempestivo, per prevenire tragedie che potrebbero avere conseguenze devastanti.