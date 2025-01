Pakistan: ex premier Khan condannato a 14 anni per corruzione

Islamabad, 17 gen. (Adnkronos/Afp) – L'ex primo ministro pakistano Imran Khan e sua moglie Bushra Bibi sono stati condannati per corruzione. "L'accusa ha dimostrato la sua tesi. Khan è condannato", ha detto il giudice Nasir Javed Rana, annunciando la pena detentiva di 14 anni per Khan e una pena detentiva di sette anni per la moglie Bibi.