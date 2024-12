Palermo, neonato partorito in strada: arrivate le prime richieste di adozione

Ivan, il neonato partorito in strada a Palermo e salvato dalla polizia, riceve le prime richieste di adozione

Il neonato partorito in strada a Palermo e soccorso dalla polizia è stato chiamato Ivan. Dopo che la madre ha lasciato l’ospedale e fatto perdere le sue tracce, sono arrivate per il piccolo le prime richieste di adozione.

Le prime richieste di adozione per il neonato partorito in strada a Palermo

Al momento, due coppie avrebbero espresso il desiderio di adottare il neonato, inviando richieste direttamente all’ospedale, anche se sarà il tribunale per i minorenni di Palermo a decidere il suo destino. A darne notizia Il Giornale di Sicilia.

Nel frattempo, il piccolo, che era in buone condizioni al momento del ritrovamento, potrebbe essere affidato a una struttura specializzata o a una famiglia dopo le dimissioni dall’ospedale.

Dario Vinci, direttore sanitario del Buccheri La Ferla, ha riferito che il neonato sta bene e viene tenuto sotto osservazione dai medici e dagli infermieri del reparto. Ha precisato che il piccolo non è ricoverato in un reparto di terapia intensiva e, al momento, non presenta alcuna patologia.

“Stamattina le mamme di altri bambini che si trovano qui in ospedale hanno offerto dei vestitini e copertine”. Al piccolo Ivan non manca l’affetto, è amato da tutti coloro che lo circondano.

Neonato partorito in strada a Palermo

Pochi giorni fa, la giovane mamma ha partorito in strada, su un marciapiede vicino alla stazione centrale. A trovarla, ancora con il cordone ombelicale attaccato, sono stati alcuni agenti di polizia che hanno subito attivato i soccorsi.

Mamma e bambino sono stati trasportati nel reparto di Neonatologia dell’ospedale Buccheri La Ferla, ma dopo poche ore la donna è fuggita. È tornata poco dopo, forse per un ripensamento, giusto il tempo di vedere Ivan, nome che aveva scelto per il piccolo, per poi andarsene di nuovo.