Palermo: molti concerti ma zero reddito, sequestrati Rolex e gioielli a cantante neomelodico

Palermo, 7 feb. (Adnkronos) – Rolex, gioielli, denaro e altri beni, per un valore di oltre 220mila euro, sono stati sequestrati dalla Guardia di finanzia del comando provinciale di Palermo a un noto cantante neomelodico palermitano che risultava nullatenente e la cui famiglia percepiva il reddito di cittadinanza. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Palermo sulla base delle indagini che hanno permesso di ricostruire i redditi conseguiti dall’artista tra il 2016 e il 2022. Il cantante, che nel corso degli anni era stato destinatario di misure di prevenzione personali e al quale in diverse occasioni era stato proibito di esibirsi dal vivo, pubblicizzava attraverso i suoi profili social centinaia di concerti e feste private, "palesando – sottolineano gli investigatori – una professionalità e abitudinarietà nelle prestazioni senza tuttavia aver mai aperto una partita iva".

Proprio i profili social sono stati utili alle Fiamme gialle per ricostruire i compensi percepiti: quasi 850mila euro in 6 anni di attività. Inoltre per gli anni 2018, 2019 e 2021, l’artista si sarebbe reso responsabile del reato di omessa dichiarazione dei redditi e per questo è stato denunciato e il tribunale ha disposto il sequestro per equivalente in relazione alle imposte mai versate. I finanzieri hanno anche approfondito la posizione del nucleo familiare dell'uomo scoprendo che il padre aveva percepito il reddito di cittadinanza dal 2019 al 2022, inserendo nella domanda anche il figlio "disoccupato" e beneficiando così di sussidi per quasi 40mila euro. Anche nei suoi confronti è stato disposto il sequestro per equivalente dei sussidi illecitamente percepiti. Rolex, gioielli e denaro contante sono stati sequestrati durante le perquisizioni eseguite tra le province di Palermo e Napoli.