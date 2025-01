Cerimonia commemorativa per Piersanti Mattarella a Palermo

Una cerimonia toccante per onorare la memoria del presidente siciliano assassinato.

Un ricordo indelebile

Palermo ha celebrato con grande emozione il 45esimo anniversario dell’omicidio di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Siciliana, assassinato in un agguato che ha segnato profondamente la storia politica dell’isola. La cerimonia si è svolta in viale Libertà, a pochi passi dal luogo in cui il politico fu colpito a morte da un killer, un evento che ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva dei siciliani.

Una manifestazione carica di significato

La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi esponenti della politica e della giustizia, tra cui il figlio di Mattarella, Bernardo, e i suoi nipoti. Presenti anche il prefetto di Palermo, Massimo Mariani, il vicesindaco Giampiero Cannella, e il presidente della commissione antimafia dell’Ars, Antonello Cracolici. La presenza di magistrati come Lia Sava, procuratrice generale presso la corte d’appello di Palermo, e Matteo Frasca, presidente della Corte d’appello, ha sottolineato l’importanza della lotta contro la mafia e il ricordo di chi ha pagato con la vita per la giustizia.

Un’eredità da non dimenticare

Piersanti Mattarella, mentre si recava a messa con la moglie, fu assassinato con colpi di pistola calibro 38, un atto che ha scosso l’intera comunità. La sua figura rimane un simbolo di integrità e dedizione al servizio pubblico. La cerimonia ha rappresentato non solo un momento di commemorazione, ma anche un richiamo all’impegno di tutti nel continuare a combattere contro la criminalità organizzata. La presenza di rappresentanti delle forze dell’ordine ha ulteriormente evidenziato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini nella lotta per un futuro migliore.