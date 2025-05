Palermo: rissa con tre morti, prima notte in carcere per il 18enne Samuel Acquisto

Palermo: rissa con tre morti, prima notte in carcere per il 18enne Samuel Acq...

Palermo, 5 mag. (Adnkronos) – Prima notte in carcere per Samuel Acquisto, il 18enne del quartiere Zen di Palermo fermato ieri dai Carabinieri con l'accusa di avere partecipato alla strage di Monreale costata la vita a 3 giovani. L'accusa è di concorso in strage con Salvatore Calvaruso, suo amico di 19 anni. Acquisto, che si è consegnato dai carabinieri, ha ammesso che guidava la moto quando Calvaruso ha sparato, ma non ha riferito nulla su chi altri faceva parte del gruppo di palermitani quella notte del 27 aprile.

A incastrarlo sono stati alcuni testimoni che hanno raccontato ai carabinieri di averlo visto mentre incitava, sulla moto, Calvaruso a sparare "ad altezza d'uomo". Acquisto e Salvatore Calvaruso erano molto amici. Uscivano spesso insieme e postavano sui social diverse foto ma anche dei video. In un post di Acquisto con Calvaruso si legge: “Sempre uniti nel bene e nel male”. Mentre in un’altra scrive: “Sempre insieme fratello, non ti abbandono mai”. Tra oggi e domani Acquisto sarà interrogato dal gip.