Palermo: Zes unica, lunedì commissario Romano illustra opportunità rilancio Mezzogiorno

Palermo, 7 feb.(Adnkronos) – Lunedì 10 febbraio alle ore 16:30 presso Villa Airoldi a Palermo, il coordinatore della struttura di missione della ZES per tutto il Mezzogiorno d’Italia, Giosy Romano, parteciperà all’incontro promosso dal responsabile per le politiche del Mezzogiorno di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi. Sarà l’occasione per fare il punto sui numeri del primo anno di ZES unica e illustrare le opportunità per il 2025. L’incontro è rivolto ad imprese, professionisti, investitori e associazioni di categoria, per illustrare le politiche del Governo Meloni in materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi e burocratici, agevolazioni fiscali e investimenti, per favorire il rilancio del tessuto produttivo e l’ insediamento di nuove attività nelle regioni del Sud, in un’ottica unitaria di rilancio del sistema produttivo.