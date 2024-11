Un dolce che rompe gli schemi

Con l’avvicinarsi del Natale, il mercato si arricchisce di novità sorprendenti. Tra queste, spicca PanCricrì, un panettone che sfida le tradizioni culinarie italiane. Questo dolce, realizzato con farina di grillo e arricchito da grilli caramellati, rappresenta un’innovazione nel panorama gastronomico natalizio. Ideato da Davide Muro, maestro pasticcere dell’Antica Pasticceria Castino di Pinerolo, PanCricrì è privo di burro e lattosio, rendendolo accessibile a chi ha intolleranze alimentari.

Ingredienti salutari e sostenibili

La scelta di utilizzare la farina di grillo non è casuale. Questo superfood è noto per i suoi elevati valori nutrizionali, offrendo una fonte proteica di alta qualità, ricca di amminoacidi essenziali e vitamine. L’Antica Pasticceria Castino sottolinea come PanCricrì rappresenti un’alternativa ecologica agli alimenti proteici di origine animale, contribuendo a un minore impatto ambientale. Inoltre, la sua alta digeribilità lo rende ideale per chi conduce uno stile di vita attivo e desidera mantenere un’alimentazione sana durante le festività.

Un’esperienza di gusto unica

Davide Muro ha voluto creare un dolce che non solo soddisfi il palato, ma che risponda anche alle esigenze di un pubblico sempre più attento alla salute e alla sostenibilità. Con PanCricrì, il maestro pasticcere ha unito tradizione e innovazione, proponendo un accostamento di sapori insoliti che invita a una nuova esperienza gastronomica. Questo panettone non è solo un dolce, ma un vero e proprio viaggio sensoriale che celebra il Natale in modo originale e consapevole.