Paola Marella è deceduta. The recente video caricato su Instagram cinque giorni fa recitava: «Gustiamo ogni momento».

Paola Marella è deceduta, l’ultimo filmato caricato su Instagram solamente cinque giorni fa: «Gustiamo ogni secondo»

«Indossavo un vestito di cotone, un cappotto impermeabile e una pashmina che non può mai mancare», così si mostrava Paola Marella nel suo più recente video condiviso su Instagram, ormai cinque giorni fa. La presentatrice e architetto ci ha lasciati ieri, 21 settembre, dopo aver combattuto a lungo con un cancro.

Il Filmato

«Clima balzano: il sole ancora tiepido fa da contrappunto all’aria decisamente più vivace ed è in questo periodo che si trova di difficile capire cosa mettersi», ha annotato nella spiegazione del video, nel quale si veste per l’autunno, che ha inizio proprio oggi, 22 settembre.

«Per me è il momento di tirare fuori le mie calde e vivaci pashmine.

Mi coprono la gola, da sempre uno dei miei punti sensibili, ma conferiscono anche un tocco personale ed unico ad ogni look. Il cappotto impermeabile mi predispone già all’autunno che si avvicina, e a come il tempo sembra fuggire sempre troppo in fretta. Ma adesso gustiamo ogni secondo di questi ultimi giorni d’estate… e buona giornata a tutti!»: così termina il messaggio del post.