Sonia Bruganelli, partecipante a Ballando con le Stelle, ha mostrato notevoli difficoltà durante le sue esibizioni, un aspetto evidenziato in modo particolare da Selvaggia Lucarelli. Tuttavia, il commento della giudice non è stato gradito dalla stessa Bruganelli, che ha espresso il suo malcontento nella trasmissione La Vita in Diretta, parlando con Alberto Matano. Questo sfogo ha suscitato critiche da parte di Giuseppe Candela, il quale ha trovato supporto in Marco Salvati, noto autore di Paolo Bonolis. Procediamo con calma.

Per quanto riguarda le parole di Selvaggia Lucarelli, Sonia Bruganelli ha condiviso il suo punto di vista con Alberto Matano così:

Le parole di Sonia Bruganelli

“Selvaggia è una persona molto acuta, sensibile e ha un figlio. Quando ha deriso la mia performance, ho considerato che a casa ho una ragazza di 16 anni; sono madre e ci tengo a come mi presento. Ho deciso di mettermi in gioco, quindi accetto le critiche. Ha detto che apparivo infantile, il che è veritiero, poiché si tratta di un aspetto di me che normalmente non mostro. È difficile in poche puntate smantellare anni di esperienze diverse. Tuttavia, quando ha proseguito a prendere in giro la mia esibizione, pensavo a mia figlia a casa e sinceramente mi è sembrato del tutto ingiusto. Questo è stato il motivo per cui ho perso completamente la calma”.

Un video è stato pubblicato su Twitter da Giuseppe Candela, il quale ha espresso il suo pensiero dicendo: “Con tutto il rispetto per Bruganelli come genitore, perché sollevare questa questione? Lucarelli ha detto che era giovane, non riguardo alla sua personalità, in pista. Non ha senso menzionare questo aspetto personale, considerando anche le sue critiche incisive, comprese quelle indirizzate in modo diretto, come opinionista.” Questa opinione è condivisa anche da Selvaggia Lucarelli, che ha scherzato sul dare un punteggio alto a tutti i partecipanti che hanno figli, e da Marco Salvati, noto autore di Mediaset al fianco di Paolo Bonolis. In risposta a Candela, Salvati ha commentato: “Quando ha iniziato la sua avventura in TV, desiderava farsi conoscere per ciò che è. Ci è riuscita.”