Un amore che sboccia

Paolo Crivellin e Angela Caloisi, noti al grande pubblico grazie al programma televisivo “Uomini e Donne”, hanno recentemente annunciato la loro intenzione di sposarsi. La coppia, che ha iniziato la propria storia d’amore sette anni fa, è stata ospite del programma “Verissimo” il 8 marzo, dove ha confermato che il matrimonio si svolgerà quest’estate. Anche se la data precisa non è ancora stata fissata, entrambi sembrano entusiasti di intraprendere questo nuovo capitolo della loro vita insieme.

Location e dettagli del matrimonio

Per quanto riguarda la location, la coppia ha rivelato che stanno considerando di celebrare il matrimonio in Toscana, una scelta che rappresenta un punto d’incontro tra le loro famiglie, originarie di Napoli e Torino. “Sarà un matrimonio in stile Paolo o Angela? Voglio che sia come lo immagina lei, se lo merita”, ha dichiarato Crivellin, sottolineando l’importanza di rendere felice la sua futura sposa. La preparazione del matrimonio sembra essere un processo condiviso, con Crivellin che ha delegato molte decisioni ad Angela, dimostrando così un forte spirito di collaborazione.

Desiderio di genitorialità

Durante l’intervista, Silvia Toffanin ha anche toccato un argomento molto delicato: il desiderio di diventare genitori. Angela ha espresso il suo sogno di avere un bambino, affermando: “A noi piacerebbe tantissimo diventare genitori”. Crivellin ha aggiunto che si sentono entrambi maturi per affrontare questa nuova responsabilità. Sebbene Angela abbia chiarito di non essere incinta al momento, ha lasciato intendere che la possibilità di una gravidanza è concreta: “Non sono incinta, ma potrebbe succedere in qualsiasi momento”. Questo desiderio di genitorialità sembra essere un passo naturale per la coppia, che non sta facendo nulla per evitarlo.

Un passato difficile

Angela ha anche condiviso un aspetto più personale della sua vita, parlando di una relazione tossica vissuta in gioventù. Ha rivelato di aver subito violenze fisiche, un’esperienza che ha segnato profondamente la sua vita. “Un giorno avevo segni sul viso e sono andata in farmacia, ma non c’è stata empatia da parte di chi mi ha vista”, ha raccontato. Questa testimonianza mette in luce non solo la forza di Angela, ma anche la sua volontà di affrontare il passato per costruire un futuro migliore con Paolo.