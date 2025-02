Bronchite per Papa Francesco: le prossime udienze spostate a Santa Marta

Papa Francesco continua a lottare contro la bronchite. La notizia è stata confermata dal portavoce vaticano Matteo Bruni, che ha annunciato che, per poter proseguire con i suoi impegni, il Pontefice terrà le udienze di venerdì 7 e sabato 8 febbraio a Casa Santa Marta, come già avvenuto questa mattina.

Papa Francesco colpito dalla bronchite: udienze spostate a Santa Marta

Nonostante i problemi di salute, Bergoglio prosegue con il suo fitto programma di appuntamenti, quest’anno ulteriormente intensificato dagli impegni legati al Giubileo. Il Pontefice 88enne, a causa di un forte raffreddore, ieri non ha letto la catechesi, delegandola a un collaboratore.

“Voglio chiedere scusa perché con questo forte raffreddore è difficile per me parlare. Per questo ho chiesto a un mio fratello di leggere la catechesi. La leggerà meglio di me”, aveva detto.

Nonostante ciò, anche stamattina ha continuato i suoi impegni. La decisione di rimanere nella sua residenza fino al weekend è anche una misura precauzionale, in vista della messa che Papa Francesco dovrebbe celebrare domenica in San Pietro, in occasione del Giubileo delle Forze Armate.

Papa Francesco e i problemi di salute

“Il Pontefice per la sua attività incontra ogni giorno centinaia di persone, di conseguenza è più esposto al rischio di infezioni respiratorie“, ha sottolineato l’esperto Massimo Andreoni all’Adnkronos.

Si ipotizza che l’abbassamento della voce di Papa Francesco sia dovuto a una bronchite, in aggiunta al raffreddore. Gli esperti sottolineano che in questo periodo dell’anno i virus respiratori tendono a diffondersi maggiormente.