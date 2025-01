Il Papa è caduto: braccio contuso per un incidente domestico

Questa mattina, a seguito di una caduta per un incidente domestico a Casa Santa Marta, Papa Francesco ha subito una contusione all’avambraccio destro, senza fratture. A darne notizia la Sala stampa vaticana.

La nuova caduta del Pontefice, fortunatamente, non sarebbe grave. L’incidente arriva a poco più di un mese da quello avvenuto il 6 dicembre, sempre a Casa Santa Marta, che gli aveva procurato un vistoso livido sul lato destro del viso.

Secondo le ultime notizie, Papa Francesco ha riportato una contusione all’avambraccio destro senza fratture. Il braccio è stato immobilizzato come misura precauzionale. Nonostante l’infortunio, il pontefice ha mantenuto la sua agenda della mattinata, partecipando regolarmente alle udienze previste.

Visibilmente provato ma con il sorriso sul volto e il braccio immobilizzato, Papa Francesco si è mostrato così dopo la caduta avvenuta oggi a Casa Santa Marta.

“Ogni volta che dei leader religiosi si riuniscono in spirito di mutua stima e si impegnano in favore della cultura dell’incontro, attraverso il dialogo, la comprensione reciproca e la cooperazione, si rinnova e si conferma la nostra speranza in un mondo migliore e più giusto”, ha dichiarato dopo l’incontro con la delegazione proveniente dall’Albania.