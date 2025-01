Questa mattina, Papa Francesco ha subito un incidente domestico che ha portato a una contusione all’avambraccio destro. Fortunatamente, non ci sono fratture, ma il braccio è stato immobilizzato come misura precauzionale. La notizia è stata comunicata dalla sala stampa della Santa Sede, che ha rassicurato i fedeli sulle condizioni di salute del Santo Padre.

Questo non è il primo incidente che il Papa ha affrontato recentemente. Solo pochi giorni fa, aveva sbattuto il mento contro un comodino, riportando un ematoma sul viso. Nonostante questi imprevisti, Francesco ha deciso di mantenere la sua agenda, continuando a svolgere le udienze programmate.

Un incontro significativo con la comunità Bektashi

Durante una delle sue udienze, Papa Francesco ha avuto l’opportunità di incontrare Haji Dede Edmond Brahimaj, leader della Comunità dei Bektashi di Tirana. Questo incontro ha rappresentato un’importante occasione per ribadire l’importanza del dialogo interreligioso, soprattutto in un periodo storico caratterizzato da tensioni e conflitti. Il Papa ha esortato tutti a rifiutare la violenza e a promuovere l’amicizia e la collaborazione per il bene comune.

Francesco ha sottolineato come le convinzioni religiose possano fungere da ponte per abbracciare valori fondamentali della nostra umanità. Ha citato la sua enciclica, “Fratelli tutti”, per evidenziare l’importanza di unire le diverse voci in un “nobile e armonico canto”. Questo messaggio è particolarmente rilevante in un contesto globale dove la divisione sembra prevalere.

La storia di amicizia tra cattolici e Bektashi

Il Papa ha anche ricordato momenti significativi di incontro tra la comunità Bektashi e la Chiesa Cattolica, come la Preghiera per la pace nei Balcani del 1993 e la Giornata Mondiale di Preghiera per la Pace di Assisi nel 2011. Questi eventi hanno rappresentato tappe fondamentali nel percorso di dialogo e riconciliazione tra le diverse fedi.

Francesco ha espresso gratitudine per l’inaugurazione del Tempio Bektashi di Tirana nel 2015, definendola un momento di vicinanza e amicizia. Ha affermato che la Comunità Bektashi, insieme ad altre fedi presenti in Albania, può servire da ponte di riconciliazione non solo all’interno del Paese, ma anche tra Oriente e Occidente.

Il futuro del dialogo interreligioso

Nonostante le sfide attuali, Papa Francesco ha concluso il suo intervento sottolineando il ruolo unico del dialogo interreligioso nella costruzione di un futuro di riconciliazione, giustizia e pace. Ha esortato i giovani a impegnarsi attivamente in questo processo, affinché possano contribuire a un mondo migliore, libero da conflitti e divisioni.