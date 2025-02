Papa: presidente Cuba, 'continuiamo a pregare per la sua guarigione'

Milano, 23 feb. (Adnkronos) - "Rinnoviamo i nostri auguri per una pronta e completa guarigione" per Papa Francesco. "Continuiamo a pregare per la sua guarigione". E' il messaggio social del presidente cubano Miguel Díaz-Canel in merito alle delicate condizio...

Milano, 23 feb. (Adnkronos) – "Rinnoviamo i nostri auguri per una pronta e completa guarigione" per Papa Francesco. "Continuiamo a pregare per la sua guarigione". E' il messaggio social del presidente cubano Miguel Díaz-Canel in merito alle delicate condizioni di salute del Pontefice ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma. Papa Francesco nel 2015 era stato in visita a Cuba.