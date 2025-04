Papa: presidente Libano, 'Francesco voce potente a favore giustizia e pace'

Beirut, 21 apr. (Adnkronos/Afp) - Il presidente cristiano del Libano Joseph Aoun ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco, "caro amico e forte sostenitore" del Paese multiconfessionale."Non dimenticheremo mai i suoi ripetuti appelli a proteggere il Libano e a pr...

Beirut, 21 apr. (Adnkronos/Afp) – Il presidente cristiano del Libano Joseph Aoun ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco, "caro amico e forte sostenitore" del Paese multiconfessionale.

"Non dimenticheremo mai i suoi ripetuti appelli a proteggere il Libano e a preservarne l'identità e la diversità", ha affermato Aoun, unico presidente cristiano del mondo arabo, in una dichiarazione su X della presidenza, definendo la morte di Francesco "una perdita per tutta l'umanità, perché era una voce potente a favore della giustizia e della pace" che chiedeva "il dialogo tra religioni e culture".