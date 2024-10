Nel primo pomeriggio di ieri, martedì 22 ottobre, al lago di Bolsena, nelle acque antistanti Capodimonte, è scomparso un paracadutista durante un’esercitazione. La tragica scoperta è avvenuta nelle prime ore di questa mattina.

Trovato morto il paracadutista scomparso nel lago di Bolsena

Vincenzo Aiello, 45 anni, in servizio presso il Reggimento paracadutisti Folgore ed esperto di lanci con esperienze di missioni all’estero, è stato individuato in fondo al lago intorno alle quattro di questa mattina, e poi recuperato alle cinque, dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Firenze in collaborazione con i colleghi di Viterbo.

“L’Esercito tutto si stringe idealmente intorno alla famiglia del Sergente Maggiore Aiutante Vincenzo Aiello in questo momento di grande dolore. Ne piangiamo la scomparsa e ne terremo sempre vivo il ricordo“, questo il messaggio pubblicato su Facebook dall’Esercito italiano.

Le ricerche del paracadutista disperso nel lago

Le acque del lago sono state esplorate a fondo con due gommoni dell’Aves, moto d’acqua dei vigili del fuoco e motovedette dei carabinieri. Solo nella notte, sembra con un robottino, è stato trovato il corpo del militare: era a una profondità di circa 25 metri nell’area dell’esercitazione dell’Aves.

La salma è stata affidata al nucleo investigativo dei carabinieri per l’autopsia.

Il paracadutista e l’esercitazione nel lago

Il giovane militare, appartenente al reparto di aviazione, stava svolgendo un’esercitazione, probabilmente la simulazione di un salvataggio con l’elicottero. Tuttavia, per cause ancora ignote, dopo essersi lanciato in acqua per l’addestramento, non è più riemerso.