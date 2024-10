É stato un addetto dell’Atm a riconoscerlo e a segnalarlo alle autorità. Dopo giorni di ricerche è stato ritrovato il 16enne scomparso il 10 ottobre dal comune di Monticello Brianza, in provincia di Lecco. Il giovane è stato localizzato a Milano e, come confermato dalla sindaca di Monticello, la madre è immediatamente partita per raggiungerlo nella serata del 16 ottobre.

16enne scomparso a Monticello Brianza: ritrovato a Milano

La prima a segnalare l’avvenuto ritrovamento del giovane è stata la sindaca Alessandra Hofmann che, con un messaggio postato sulla pagina Facebook del comune, ha confermato che il 16enne è stato individuato e che la madre si sta recando da lui nel capoluogo lombardo. “Siamo semplicemente felici, la mamma lo sta raggiungendo” ha dichiarato la prima cittadina una volta avuta la conferma del fatto che si trattasse proprio del minorenne che il 10 ottobre si era allontanato da casa. E ringraziando i sindaci del territorio meratese e le forze dell’ordine per l’instancabile lavoro portato avanti negli ultimi giorni per riuscire a rintracciarlo.

Ritrovato il 16enne scomparso: la ricostruzione dei suoi spostamenti

Stando alle prime informazioni il giovane si trovava in una zona centrale di Milano, città raggiunta probabilmente già il 10 ottobre con un treno dalla stazione di Cernusco Lombardone, dopo il suo allontanamento volontario. Le ricerche hanno interessato in particolare i boschi del Parco del Curone a La Valletta Brianza dato che il 16enne era solito frequentare la zona. Successivamente è stato individuato nelle riprese di una telecamera alla stazione di Cernusco Lombardone e, ancora, a Porta Garibaldi a Milano.

Dopo quell’avvistamento si erano perse le tracce del ragazzo fino al 16 ottobre quando un addetto alla sicurezza dell’Aziend atrasporti milanesi lo ha riconosciuto all’interno della fermata metropolitana Moscova, sulla linea 2. Dopo aver seguito i suoi spostamenti è stato raggiunto e affidato agli agenti della Polmetro.