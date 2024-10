In un tragico episodio a Solero, un uomo ha ucciso la moglie durante una lite. L'omicidio è avvenuto in casa, sarebbe avvenuto dopo un violento litigio

Un tragico episodio ha scosso la quiete di Solero, un comune in provincia di Alessandria, dove un uomo di 61 anni, Giovanni Salamone, ha aggredito mortalmente la moglie, Patrizia Russo, di 53 anni.

Solero uccide la moglie: uomo chiama i carabinieri dopo il femminicidio

L’episodio si è verificato nella loro abitazione e ha avuto inizio intorno alle 6 del mattino, quando Salamone ha contattato i servizi di emergenza al numero 112 per segnalare quanto accaduto.

Quando i soccorritori sono giunti sul posto, purtroppo, non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso della donna. Le indagini condotte dai carabinieri hanno portato alla scoperta del corpo di Patrizia nella camera da letto della coppia. Secondo le prime ricostruzioni, l’omicidio sarebbe avvenuto durante un violento litigio tra i coniugi.

Omicidio a Solero: uomo uccide la moglie a coltellate poi chiama i carabinieri

Le autorità sono ora al lavoro per approfondire le circostanze che hanno portato a questo drammatico evento. L’atmosfera di shock e incredulità si è diffusa tra i residenti di Solero, che non riescono a credere che una simile tragedia possa accadere in un contesto familiare. Il caso solleva interrogativi sulle dinamiche di violenza domestica e sulla necessità di interventi efficaci per prevenire tali situazioni. Mentre le indagini proseguono, la comunità si stringe attorno alla memoria della vittima, riflettendo sulla gravità di episodi simili.