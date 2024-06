Parigi 2024: tennis, definiti doppi azzurri, Errani e Bolelli qualificati, Sinner con Musetti

Roma, 14 giu. (Adnkronos) - Definiti i doppi azzurri del tennis per le Olimpiadi di Parigi 2024. Si sono qualificati per i Giochi Sara Errani nel doppio femminile e Simone Bolelli nel doppio maschile. E ancora: Jannik Sinner protagonista anche nel doppio con Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto...

Roma, 14 giu. (Adnkronos) – Definiti i doppi azzurri del tennis per le Olimpiadi di Parigi 2024. Si sono qualificati per i Giochi Sara Errani nel doppio femminile e Simone Bolelli nel doppio maschile. E ancora: Jannik Sinner protagonista anche nel doppio con Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto in coppia con Lucia Bronzetti. Con l'iscrizione ufficiale presentata oggi, è definita la squadra degli azzurri del tennis che prenderà parte ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Agli otto nomi annunciati ieri si aggiungono quindi due elementi come Errani e Bolelli che consentono di ricostituire i doppi protagonisti nell'ultimo Roland Garros.

Bolelli torna a vivere il sogno olimpico, come compagno di Andrea Vavassori che si era qualificato ieri grazie al 10° posto nel ranking. Errani, invece, torna ai Giochi grazie al ranking combinato con Jasmine Paolini. Ma a giocare in doppio sulla terra rossa francese sarà anche il numero 1 dell'Ap Sinner che vivrà quest'esperienza a cinque cerchi con Musetti e Cocciaretto con Bronzetti. L'Italia Team avrà quindi 4 azzurri nel tabellone del singolare maschile, 3 azzurre nel singolare femminile, 2 coppie nel doppio maschile e 2 coppie nel doppio femminile. Gli azzurri qualificati per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono attualmente 344 (182 uomini, 162 donne) in 30 discipline.