Parlamento: dalle lobby all'antisemitismo la settimana alle Camere**

Roma, 23 gen (Adnkronos) – Lobby e personale della Pa. Ma anche violenza su donne e antisemitismo. Sono diversi i temi al centro dei lavori parlamentari della prossima settimana. Alla Camera si riprende lunedì 26 alle 10.30 per la discussione generale del Ddl sul personale della Pa, un collegato alla manovra, della Pdl sull'attività per la rappresentanza di interessi e della mozione a prima firma Braga sulla previdenza.

Le votazioni sono in programma da martedì 27 alle 15 (e per tutta la settimana) con, al primo punto, la deliberazione sulla costituzione in giudizio della Camera in un conflitto di attribuzione sollevato dal Senato davanti alla Corte costituzionale per un procedimento in cui era coinvolto l'ex senatore Carlo Giovanardi. A seguire all'Odg la Pdl sul giorno del ricordo dei piccoli martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre, il Ddl sul personale Pa, la Pdl sulle lobby, la mozione Braga.

Nel calendario di Montecitorio, mercoledì, il ricordo delle vittime del disastro aereo di Brema del 1966 (13.30) e il ricordo del deputato Sergio Flamigni (16.15). Al Senato la ripresa è fissata per martedì 27 alle 16,30 con al primo punto il Ddl sulla Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma (approvato dalla Camera) poi il Ddl sul personale scolastico, il Ddl sull'assistente degli alunni con disabilità, il Ddl sull'inclusione scolastica, i Ddl sull'area marina protetta 'Isola di Capri'.

(Adnkronos) – A palazzo Madama si annuncia intenso anche il programma dei lavori delle commissioni. Tra queste, la Affari costituzionali è convocata martedì 27 alle 14 per l'esame dei provvedimenti sull'antisemitismo. La commissione Giustizia del Senato è invece convocata sempre martedì 27 alle 14,15 per l'esame, con votazione del testo base, del Ddl già approvato dalla Camera sulla manifestazione del consenso nei reati di violenza sessuale, relatrice la senatrice Giulia Bongiorno.