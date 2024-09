Il noto TikToker, Pasquale Manna, è finito al centro di una vicenda giudiziaria che ha portato al sequestro della sua autorimessa a Qualiano: intero capannone abusivo.

Sotto sequestro l’autorimessa di Pasquale Manna

I carabinieri di Qualiano, insieme al personale dell’ufficio tecnico del Comune, hanno denunciato il titolare di una rivendita d’auto in località Pozzo Nuovo, Pasquale Manna.

Durante gli accertamenti è emerso che l’intera struttura, costituita da capannone per rimessaggio auto, uffici e locale lavaggio veicoli, non aveva le autorizzazioni edilizie, oltre ad essere sprovvista delle autorizzazioni ambientali e della documentazione per la prevenzione incendi. A tal proposito, l’intera area dell’autorimessa di 3.700 metri quadrati è stata sequestrata in via preventiva.

Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica locale online Internapoli, Manna il giorno del ‘blitz’ non era presente. Lo scorso mercoledì, infatti, il commerciante si trovava in Albania per una visita medica odontoiatrica.

Il successo di Pasquale Manna su TikTok

Pasquale Manna sul profilo TikTok vanta oltre 700mila follower, mentre su quello Instagram quasi 200mila.

Uno dei suoi tormentoni è la frase «ti spremo come un limone», con cui promuoveva le auto in vendita nella sua concessionaria battendo la concorrenza.

Dopo il blitz delle forze dell’ordine Manna ha reso privato sia il suo profilo Instagram che quello di TikTok.