Pavia: inchiesta Clean, ex pm Venditti indagato per corruzione (2)

(Adnkronos) - L'inchiesta 'Clean 1' - avviata dal procuratore capo di Pavia Fabio Napoleone e dal nuovo aggiunto Stefano Civardi - prende le mosse da un blitz in Asm Pavia, la società di smaltimento rifiuti: nel novembre 2023 vengono sequestrati documenti, telefoni e computer. ...

(Adnkronos) – L'inchiesta 'Clean 1' – avviata dal procuratore capo di Pavia Fabio Napoleone e dal nuovo aggiunto Stefano Civardi – prende le mosse da un blitz in Asm Pavia, la società di smaltimento rifiuti: nel novembre 2023 vengono sequestrati documenti, telefoni e computer. E' il primo colpo che fa scricchiolare un sistema che ha goduto per anni di dubbi affidamenti diretti per appalti da centinaia di migliaia di euro.

Tra i cellulari sequestrati c'è anche quello dell’ex comandante del Nucleo informativo dei carabinieri, Maurizio Pappalardo, che offre spunti investigativi interessanti. Arriva un'altra svolta con l'arresto per corruzione del carabiniere forestale, per tanti anni in servizio in Procura a Pavia, Antonio Scoppetta. Esplode 'Clean 2' e il cosiddetto 'Sistema Pavia' viene alla luce. L'accusa parla di una rete di persone che si scambierebbero favori e otterrebbero utilità. Un sistema di relazioni dove pubblici ufficiali si sarebbero messi a disposizione per perseguire fini privati, interessi propri e di amici.

Ma c'è un altro filone, quello che oggi ha portato a nuove perquisizioni. A occuparsene è per competenza la Procura di Brescia (cui spettano le indagini che riguardano magistrati, ndr), che approfondisce il tema intercettazioni affidato ai fratelli Cristiano e Raffaele D'Arena, soci della società Esitel, figli di Agostino D’Arena, ex luogotenente dei carabinieri a lungo nel Ros. Forse è appena nato 'Clean 3'.