Pavia, 54enne trovato morto in casa: arrestati il fratello e un amico

Un uomo di 54 anni è stato trovato morto nella sua casa a Cilavegna, a Pavia, la scorsa notte. Le indagini delle forze dell’ordine effettuate in queste ore hanno portato al fermo di due persone che convivevano l’abitazione con la vittima.

Uomo trovato morto: le prime ipotesi sul decesso

Sul corpo del 54enne, Giuseppe Sgroi, sarebbero stati trovati traumi ed ecchimosi, dunque secondo gli inquirenti la vittima sarebbe stata picchiata a morte. Non è ancora chiaro se sia stato usato qualche oggetto per colpirla o se sia stata malmenata a mani nude.

Dai primissimi accertamenti effettuati dalla Sezione Operativa del Nor di Vigevano, sembrerebbe che al termine di una cena, consumata in cucina, sia nata una lite verbale per futili motivi.

Due uomini fermati per la morte

I militari, dopo il ritrovamento del corpo, hanno valutato la posizione dei due uomini che condividevano la casa con il 54enne. Poco dopo la mezzanotte il fratello della vittima, 52enne incensurato, e un amico dell’uomo deceduto, 34enne con precedenti, sono stati fermati.

Entrambi, accompagnati presso la locale Compagnia Carabinieri, sono stati interrogati nell’immediatezza, dalla pm Valentina Terrile che ne ha disposto il fermo e la custodia in carcere.

La loro posizione è al vaglio degli inquirenti e saranno nuovamente interrogati nelle prossime ore.

Le indagini dopo la morte dell’uomo

Le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’omicidio e per capire cosa abbia portato alla violenza all’interno dell’abitazione.