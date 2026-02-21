Home > Flash news > Pd: Bettini, 'si è spenta Ileana Argentin, compagna forte e appas...

Pd: Bettini, 'si è spenta Ileana Argentin, compagna forte e appassionata'

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – "Si è spenta Ileana Argentin. Un’amica generosa, una compagna forte e appassionata, una combattente instancabile che amava la vita". Così Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd, ricorda l'ex deputata dem Ileana Argentin scomparsa oggi a Roma a 62 anni.