Pd: Boccia, 'abbraccio a Stefanazzi, ti siamo vicini'

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – "Mando un abbraccio, anche a nome delle senatrici e dei senatori del Pd, a Claudio Stefanazzi. Sappiamo che non si farà spaventare da un gesto intimidatorio e vigliacco. Respingiamo come sempre ogni atto che cerca di portare sul terreno della paura il confronto democratico. Siamo vicini a Claudio e ci auguriamo che episodi come quello che ha subito, di cui bisogna individuare i responsabili, non si ripetano: la democrazia non accetta violenza e minacce. A lui tutta la nostra solidarietà”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.