Roma, 24 ott (Adnkronos) – "Se la radicalità porta a riempire le curve dello stadio e si esclude il resto dello stadio non abbiamo fatto un buon servizio. Noi dobbiamo parlare a tutti". Lo ha detto Lorenzo Guerini a 'Crescere', l'incontro dei riformisti a Milano.
Home > Flash news > Pd: Guerini, 'radicalità riempie curve ma esclude il resto dello ...
Pd: Guerini, 'radicalità riempie curve ma esclude il resto dello stadio'
Roma, 24 ott (Adnkronos) - "Se la radicalità porta a riempire le curve dello stadio e si esclude il resto dello stadio non abbiamo fatto un buon servizio. Noi dobbiamo parlare a tutti". Lo ha detto Lorenzo Guerini a 'Crescere', l'incontro dei riformisti a Milano. ...