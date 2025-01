Pd: M. Meloni, 'crescono disuguaglianze e scende fiducia, dobbiamo riconquistare italiani'

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “L'impoverimento delle famiglie – ormai costante da qualche decennio – non è solo un dato economico, ma rappresenta una sfida alla tenuta del tessuto sociale e democratico del nostro Paese, con importanti conseguenze politiche”, ha dichiarato il senatore Pd Marco Meloni, introducendo il convegno ‘Questione sociale, questione democratica: le conseguenze politiche dell’impoverimento delle famiglie’, tenutosi questa mattina presso la Sala degli Atti parlamentari del Senato.

“La conseguenza è la crisi del tessuto democratico: quando le disuguaglianze si acuiscono, il divario tra cittadini e istituzioni cresce, alimentando sfiducia, rabbia e senso di abbandono. Questo crea terreno fertile per populismi e movimenti estremisti, che spesso sfruttano il malessere sociale per erodere i principi democratici e promuovere politiche divisive”, ha proseguito, concludendo “Deve partire da questa consapevolezze una riflessione sulle politiche che il centrosinistra e il PD devono progettare e mettere in atto per riconquistare la fiducia e il consenso di chi, sentendosi a rischio, in qualche modo 'tradito' dalle istituzioni, ritiene maggiormente responsabili della situazione le forze politiche democratiche ed europeiste. Per questo, se la percezione diffusa è che l’Italia e l’Europa non stiano andando nella direzione giusta, noi non dobbiamo stare dalla parte della conservazione ma del cambiamento.”