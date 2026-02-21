Roma, 31 gen. (Adnkronos) – E' morta a Roma Ileana Argentin, aveva 62 anni ed era affetta da amiotrofia spinale. Deputata Pd per due legislature dal 2008 al 2018, è stata sempre molto attiva nel mondo dell'associazionismo e volontariato. Da consigliera comunale a Roma, prima con il sindaco Francesco Rutelli e poi con Walter Veltroni, si occupò di handicap e salute mentale.
Pd: è morta l'ex-deputata Ileana Argentin, aveva 62 anni
