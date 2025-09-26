Pd: Schlein, 'non inseguire la destra, serve agenda sociale'

Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Dobbiamo avere la nostra agenda, improntata sulla giustizia sociale. Non va inseguita la destra per dare risposte alle persone. Loro non fanno altro che trovare un nemico al giorno. Hanno bisogno di nemici perché non stanno mantenendo le promesse e ogni giorn...

Roma, 26 set. (Adnkronos) – "Dobbiamo avere la nostra agenda, improntata sulla giustizia sociale. Non va inseguita la destra per dare risposte alle persone. Loro non fanno altro che trovare un nemico al giorno. Hanno bisogno di nemici perché non stanno mantenendo le promesse e ogni giorno si usano gli stessi nemici: migranti, donne, ma anche giornalisti, giudici e opposizione perché devono distogliere l'opinione pubblica".

Così Elly Schlein al 'Global Progress action Summit 2025' a Londra in un panel con il governatore dell'Illinois, J.B. Pritzker.