Pd: Schlein, 'ora costruire progetto per Paese per alternativa alla destra'**

Roma, 28 nov. (Adnkronos) – "Ora abbiamo un lungo periodo tempo davanti senza scadenza elettorali. Abbiamo il tempo di costruire un progetto per l'Italia intorno alle 5 priorità che abbiamo annunciato: sanità, istruzione, lavoro e salari, politiche industriali e i diritti sociali e civili. Accanto a questo abbiamo tempo per lavorare su come migliorare l'organizzazione del partito. E poi dobbiamo proseguire il lavoro nelle istituzioni cercando convergenze con le forze alternative alla destra". Così Elly Schlein in Direzione Pd.