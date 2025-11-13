Pd: Schlein, 'record su 2X1000, raccolti più di 10 mln e mezzo'**

Roma, 13 nov (Adnkronos) - "E’ un partito che sta bene, è un partito che -lo possiamo ormai dire ufficialmente e ringrazio anche il nostro tesoriere- raggiunge anche quest'anno un nuovo record sulla raccolta del 2x1000: abbiamo raccolto più di 10 milioni e mezzo, dopo i...

Roma, 13 nov (Adnkronos) – "E’ un partito che sta bene, è un partito che -lo possiamo ormai dire ufficialmente e ringrazio anche il nostro tesoriere- raggiunge anche quest'anno un nuovo record sulla raccolta del 2×1000: abbiamo raccolto più di 10 milioni e mezzo, dopo il record dell'anno scorso". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in occasione della cena di sottoscrizione per l'acquisto della sede del Pd a Ponte Milvio.

"Quindi continuiamo a crescere grazie al sostegno dei cittadini al Partito Democratico e alle sue proposte. E' un partito che ha messo a posto le sue finanze e dopo otto anni è riuscito a far uscire i propri dipendenti dalla cassa integrazione, ridando slancio alla nostra attività. Ed è un partito che continua a crescere anche nel consenso delle persone. Sono molto felice per questi risultati e spero che continueremo a portarli avanti insieme nel futuro”, ha aggiunto Schlein.