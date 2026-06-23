Pecoraro Scanio: "Dalla Campania la sfida per il turismo sostenibile"

Roma, 23 giu. (askanews) – “Le aree interne e i piccoli comuni della Campania possono diventare protagonisti di una nuova stagione di turismo sostenibile, innovativo ed esperienziale. È una sfida concreta che può contribuire ad arginare il fenomeno dell’overtourism che sta interessando molte città e destinazioni tradizionali”: lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde, ex ministro dell’Ambiente e delle Politiche Agricole e docente di turismo alla Federico II e in altre università intervenendo sul bando regionale che scade il prossimo primo luglio e che sostiene la realizzazione di itinerari turistici innovativi, enogastronomici ed esperienziali,incentivando l’aggregazione di almeno due comuni confinanti .”Invito amministrazioni locali, associazioni, operatori turistici e giovani professionisti a cogliere questa opportunità con proposte originali e di qualità.

Non limitiamoci alle tradizionali sagre o alle feste patronali: valorizziamo il patrimonio culturale, ambientale, paesaggistico ed enogastronomico attraverso formule innovative capaci di attrarre visitatori italiani e internazionali durante tutto l’anno”, ha aggiunto Pecoraro Scanio.”La Campania – sottolinea – dispone di territori straordinari, spesso poco conosciuti, che possono diventare il cuore di un turismo diffuso, sostenibile e digitale.

Le stesse realtà oggi interessate da flussi turistici eccessivi possono beneficiare di una migliore distribuzione dei visitatori verso borghi e aree interne, generando sviluppo economico e occupazione locale”.”È importante fare rete tra istituzioni, università, imprese e giovani. Esperienze formative come quelle sviluppate nell’ambito dell’Hospitality Management dell’Università Federico II di Napoli e le iniziative già promosse da tanti giovani dimostrano che esistono idee e competenze per costruire itinerari innovativi e attrattivi.

Dobbiamo sostenerle e metterle a sistema”.”La sfida è quella di un turismo ecodigitale e sostenibile, capace di coniugare innovazione, valorizzazione dei territori e tutela delle comunità locali. Lavoriamo insieme per creare le condizioni affinché la Campania diventi un modello nazionale di turismo diffuso e responsabile”, conclude Pecoraro Scanio.