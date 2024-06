Pedopornografia, arresti e perquisizioni in tutta Italia: trovata la 'Guida del pedofilo'

Pedopornografia, arresti e perquisizioni in tutta Italia: trovata la 'Gu...

Pedopornografia, arresti e perquisizioni in tutta Italia: trovata la 'Gu...

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - Sono 9 gli arresti in flagranza effettuati dalla Polizia di Stato nel corso di una vasta operazione su tutto il territorio nazionale di contrasto alla pedopornografia online. L’indagine ha consentito di indagare 26 persone in tutta Italia per detenzione e divulgazio...