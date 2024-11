Le confraternite italiane si uniscono in un pellegrinaggio a san Giovanni Rotondo per celebrare la spiritualità.

Un cammino di fede verso san Giovanni Rotondo

Ogni anno, migliaia di fedeli si riuniscono a san Giovanni Rotondo, in Puglia, per partecipare a un pellegrinaggio che celebra la spiritualità e la devozione. Quest’anno, le confraternite italiane hanno risposto all’appello, giungendo da ogni angolo del paese per rendere omaggio a san Pio, il santo venerato per la sua vita di fede e servizio. Con abiti tradizionali e simboli di devozione, i partecipanti hanno percorso le strade della città, creando un’atmosfera di profonda commozione e unità.

La testimonianza dei confratelli

Tra i pellegrini, Valerio, un confratello lombardo, ha condiviso il significato di questo evento: “Essere confratelli vuol dire manifestare la fede nella Chiesa”. Le parole di Cettina, proveniente dalla Sicilia, risuonano con la stessa intensità: “Ci occupiamo degli ultimi”. Queste testimonianze evidenziano l’importanza della comunità e dell’accoglienza, valori fondamentali per chi partecipa a queste celebrazioni. Padre Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, ha accompagnato i pellegrini, sottolineando l’importanza della fraternità e della spiritualità che si respirano in questo luogo sacro.

Un evento che unisce e commuove

La processione, caratterizzata da abiti colorati e gonfaloni, ha visto la partecipazione di confratelli e consorelle provenienti da tutte le regioni italiane. Tra di loro, i crociferi, con le loro pesanti croci in legno, hanno rappresentato un simbolo tangibile di fede e devozione. Giuseppe, un altro partecipante, ha affermato: “Questo pellegrinaggio è occasione per camminare insieme e avvicinarsi alla mensa del Signore”. La presenza di così tante persone unite dalla stessa fede ha creato un’atmosfera di intensa spiritualità, rendendo questo evento un momento indimenticabile per tutti i partecipanti.