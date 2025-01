Pensioni: Scotto, 'una truffa, ministra venga in Parlamento'

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Ormai siamo alla truffa organizzata. Il governo alza i requisiti per andare in pensione. Dal 2027 serviranno tre mesi in più. Esattamente 43 anni e un mese: uno scandalo. Dovevano abolire la legge Fornero e invece la peggiorano. La ministra del Lavoro venga a ...

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – "Ormai siamo alla truffa organizzata. Il governo alza i requisiti per andare in pensione. Dal 2027 serviranno tre mesi in più. Esattamente 43 anni e un mese: uno scandalo. Dovevano abolire la legge Fornero e invece la peggiorano. La ministra del Lavoro venga a spiegare in Parlamento cosa succederà”. Così il capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto.