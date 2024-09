Per contrastare il problema del moto ondoso e navigazione pirata, Venezia ha introdotto nuove normative riguardanti gli incidenti nei canali.

L'ultimo incidente tra una barca e una linea d'acqua ha causato ulteriori problemi nella complessa rete di canali di Venezia. Per risolvere questo, l'assessore al traffico acqueo ha introdotto un nuovo programma di gestione con una serie di regolamenti per minimizzare l'onda moto. Venezia intensificherà la disciplina per chi supera i limiti di velocità in area lagunare, aumentando i controlli dei vigili urbani e della polizia, introducendo nuovi autovelox e valutando un permesso speciale per la navigazione in aree chiave.