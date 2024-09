Per l'assassinio di Crox, è stato richiesto un processo immediato per due giovani.

Per l'assassinio di Crox, è stato richiesto un processo immediato per due gi...

David Mancini, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori de L’Aquila, ha chiesto un processo immediato per i due coetanei accusati dell’omicidio di Christopher Thomas Luciani, noto come ‘Crox’. Il sedicenne è stato brutalmente assassinato a Pescara il 23 giugno, ricevendo 25 coltellate per una banale disputa relativa a un minuscolo debito di sostanze stupefacenti. Questa richiesta viene dopo la conclusione dell’indagine.