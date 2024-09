Per quali utenti è più adatto l'aggiornamento iOS 17.7 invece di iOS 18

Per quali utenti è più adatto l'aggiornamento iOS 17.7 invece di iOS 18

Il nuovo aggiornamento iOS 17.7 è disponibile: cosa cambia e come installarlo sul tuo iPhone. Aggiornare il sistema operativo con le ultime patch di sicurezza e funzionalità

Apple ha recentemente rilasciato non solo l’aggiornamento maggiore a iOs 18 per iPhone, ma anche un’alternativa chiamata iOs 17.7.

Quest’ultimo è un aggiornamento pensato per chi vuole ottenere subito le patch di sicurezza più recenti senza dover attendere la versione completa di iOs 18. iOs 17.7 non apporta novità, ma solo protezioni aggiornate.

La scelta di rilasciare iOs 17.7 è stata fatta per offrire una sponda sicura a chi non vuole attendere troppo per una versione dell’os senza troppi bug. Chi vuole provare le novità di iOs 18 può passare subito alla nuova versione maggiore, ma dovrà essere conscio che ci saranno inevitabili bug e piccoli malfunzionamenti.

Chi dovrebbe optare per l’aggiornamento a iOS 17.7 invece di iOS 18

iOs 17.7 è compatibile con tutti i modelli di iPhone da Xs in su, quindi anche con gli iPhone 15, 14, 13, 12 e 11. Per installare l’aggiornamento, basta seguire la procedura automatica dalla notifica di disponibilità. È importante ricordare di caricare la batteria fino al 50% e lasciarla collegata alla presa, effettuare un buon backup dei dati su iCloud o alternative o memorie fisiche.

In sintesi, iOs 17.7 è un aggiornamento prudente e sicuro che offre le patch di sicurezza più recenti senza le novità di iOs 18. È una scelta ideale per chi vuole essere sicuro di avere un sistema operativo stabile e sicuro senza dover attendere la versione completa di iOs 18.