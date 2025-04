Perrini (Ream Sgr): "A Campus Mind due studentati per 1152 posti letto"

Milano, 1 apr. (Adnkronos) - “A Mind avremo due studentati per 1152 posti letto. Nel dettaglio avremo 400 posti letto in diritto allo studio con tariffa di 250 euro al mese a carico dello studente a cui si aggiunge il contributo dell’università in base a una convenzione. Sono stat...

Milano, 1 apr. (Adnkronos) – “A Mind avremo due studentati per 1152 posti letto. Nel dettaglio avremo 400 posti letto in diritto allo studio con tariffa di 250 euro al mese a carico dello studente a cui si aggiunge il contributo dell’università in base a una convenzione. Sono state firmate tre convenzioni, una con l’università e due per i singoli lotti con il Comune di Milano che disciplinano le varie tariffe. La tariffa massima è quella per una stanza singola di 780 euro. La tariffa media è di circa 620 euro tutto compreso”.

Queste le parole di Oronzo Perrini, direttore generale di Ream Sgr, durante incontro “Campus Mind: il primo passo per gli studenti”, promosso da Lendlease, Università degli Studi di Milano e Ream Sgr in occasione della posa della prima pietra del primo studentato a Mind.

Durante l’incontro si è svolta la presentazione dell’offerta abitativa per gli studenti a Mind e l’aggiornamento sui lavori di realizzazione del Campus delle facoltà scientifiche de La Statale e sullo sviluppo dell’area Est del grande distretto.

“Le tariffe che proponiamo sono molto appetibili – conclude Perrini – Una realtà come la nostra persegue l’interesse delle persone con capitali pazienti e un livello di complessità molto elevato”.