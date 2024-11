Una mobilitazione per il settore ittico veneto in crisi e la richiesta di supporto

La crisi del settore ittico veneto

Negli ultimi anni, il settore ittico del Veneto ha affrontato sfide senza precedenti, aggravate dalla pandemia e dalle difficoltà economiche globali. I pescatori, che da sempre rappresentano una parte fondamentale dell’economia locale, si trovano ora a dover affrontare costi crescenti e una domanda in calo. Questa situazione ha spinto i pescatori di Caorle, Chioggia e Pellestrina a unirsi in una mobilitazione a Venezia, chiedendo un intervento deciso da parte delle istituzioni regionali.

La mobilitazione a Venezia

La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi pescherecci che hanno navigato fino a Venezia per far sentire la loro voce. I pescatori hanno esposto striscioni e hanno lanciato un appello chiaro: “Non possiamo essere lasciati soli in questo momento difficile”. La protesta ha attirato l’attenzione dei media e dei cittadini, sottolineando l’importanza di un settore che non solo fornisce cibo, ma anche lavoro e tradizione culturale.

Le richieste dei pescatori

I rappresentanti del settore hanno presentato una serie di richieste concrete alle autorità locali. Tra queste, l’implementazione di misure di sostegno economico, la promozione della pesca sostenibile e l’accesso a fondi europei per la modernizzazione delle attrezzature. I pescatori hanno sottolineato che senza un intervento immediato, molte famiglie rischiano di perdere la loro unica fonte di reddito. La mobilitazione ha quindi rappresentato non solo una protesta, ma anche un appello alla solidarietà e alla responsabilità da parte delle istituzioni.