Philip Morris, Hannappel: "Con accordo decennale sostegno strategico a filiera italiana"

Roma, 28 nov. – (Adnkronos) – “Questo investimento è un rinnovo di accordi di filiera precedenti che ci consentirà di avere il 100% del tabacco acquistato e prodotto in Italia da Coldiretti, con un investimento totale di oltre un miliardo di euro e con una visione decennale, che permette al coltivatore di poter investire sulla propria azienda e sul proprio futuro, pensando già a quello che succederà tra 6-7 anni: una cosa fondamentale, sia in agricoltura sia per l'industria, per riuscire a pianificare". Così Marco Hannappel, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia e presidente Europa sud-occidentale di Philip Morris International, durante la conferenza di annuncio della firma dell'accordo pluriennale per l'acquisto del tabacco siglato da Philip Morris con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

"L'Italia ha un ruolo sempre più credibile nei confronti dell'Europa, è geograficamente centrale rispetto al Medio Oriente e al Nord Africa e ha una stabilità che oggi consente di pensare a investire. E' però fondamentale che il Paese abbia la forza di far presenti le proprie necessità a livello comunitario”, ha aggiunto.