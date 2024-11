Philip Morris, Trippella: "Con accordo prospettiva per agricoltura competitiva e sostenibile"

Roma, 28 nov. - (Adnkronos) - “Con questo accordo, che ho definito storico, stiamo dando una prospettiva ai nostri coltivatori per i prossimi anni, così come abbiamo fatto dal 2011. Adesso hanno una certezza davanti, possono investire nelle nuove tecnologie per fare un'agricoltura ...

Roma, 28 nov. – (Adnkronos) – “Con questo accordo, che ho definito storico, stiamo dando una prospettiva ai nostri coltivatori per i prossimi anni, così come abbiamo fatto dal 2011. Adesso hanno una certezza davanti, possono investire nelle nuove tecnologie per fare un'agricoltura moderna e soprattutto più competitiva e sostenibile". Lo ha sottolineato Cesare Trippella, Head of Leaf EU, Philip Morris Italia durante l'annuncio della firma dell'accordo pluriennale per l'acquisto del tabacco siglato da Philip Morris con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

"Con questo accordo vogliamo inoltre stimolare l'introduzione dei giovani nel comparto, favorendo il ricambio generazionale, le competenze e la formazione. Siamo sicuri che facendo così potremo dare una lunga visione all'accordo di filiera di Philip Morris con la coltivazione italiana", ha concluso.