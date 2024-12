Piano di alleggerimento dei cantieri autostradali in Liguria per le festività

Misure per snellire il traffico autostradale in Liguria durante le festività natalizie.

Il piano di alleggerimento dei cantieri

Il piano di alleggerimento dei cantieri autostradali in Liguria è già in fase di attuazione e si intensificherà dal 20 dicembre all’8 gennaio. Questo intervento, gestito dalle concessionarie Aspi, Concessioni del Tirreno e Autostrada dei Fiori, mira a ridurre l’impatto del traffico durante le festività natalizie. La decisione è stata presa al termine di una riunione del tavolo istituzionale, che ha visto la partecipazione di rappresentanti della Regione Liguria, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Anci Liguria e Comune di Genova.

Obiettivi e strategie

L’obiettivo principale di questo piano è quello di snellire il traffico sulla rete autostradale ligure, facilitando gli spostamenti legati al turismo, un settore cruciale per l’economia locale. L’assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria, Giacomo Giampedrone, ha sottolineato l’importanza di questo intervento, evidenziando come il confronto costante tra le varie istituzioni abbia portato a risultati positivi. Il piano prevede anche la sospensione di scambi di carreggiata e dei cantieri più impattanti, per garantire una circolazione fluida durante il periodo festivo.

Chiusure e raccomandazioni

Tra le misure adottate, è prevista la chiusura permanente dello svincolo di Genova Nervi, in uscita per gli utenti provenienti da Livorno, dalle 22 del 9 dicembre fino alle 6 del giorno successivo. Gli automobilisti sono invitati a utilizzare le uscite alternative di Recco o Genova Est. Questa chiusura è parte di un ammodernamento della rete autostradale, che si inserisce in un contesto più ampio di miglioramento delle infrastrutture liguri.