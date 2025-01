Una vincita contestata

Dopo quasi quattro anni di tensioni e battaglie legali, un piastrellista brasiliano ha finalmente potuto incassare il premio da due milioni di euro vinto con un Gratta e Vinci. La vicenda ha avuto inizio quando due colleghi di lavoro hanno accusato l’uomo di non aver diviso con loro la vincita, sostenendo di aver acquistato insieme il biglietto. La questione è stata oggetto di un lungo processo che ha visto il piastrellista difendersi con fermezza, affermando che la vincita era personale e non frutto di un accordo di condivisione.

La battaglia legale

Il piastrellista, che aveva acquistato un tagliando da 20 euro del Maxi Miliardario a Garda, in provincia di Verona, ha affrontato oltre tre anni di contenzioso legale. I suoi accusatori sostenevano di aver contribuito all’acquisto di sei biglietti, versando 40 euro a testa, e di aver atteso invano che l’uomo formalizzasse la vincita con un notaio. Tuttavia, il piastrellista ha sempre mantenuto la sua posizione, affermando che la vincita non era il risultato di una condivisione, ma piuttosto un regalo che avrebbe potuto fare ai suoi colleghi, ma che ha deciso di non onorare di fronte alle loro insistenti richieste.

La sentenza e le conseguenze

La sentenza di assoluzione, emessa a settembre, ha finalmente messo fine a un incubo per il piastrellista, che ha visto la sua vita stravolta da questa situazione. La sua vittoria in tribunale non solo gli ha permesso di incassare il premio, ma ha anche sollevato interrogativi sulla natura delle vincite condivise e sulle dinamiche di amicizia e fiducia tra colleghi. Questo caso ha messo in luce come le vincite al gioco possano generare conflitti e malintesi, specialmente quando non ci sono accordi chiari e formalizzati. La storia del piastrellista è un monito per tutti coloro che partecipano a giochi d’azzardo: è fondamentale stabilire regole chiare e condivise per evitare futuri contenziosi.