Piazza Fontana: La Russa, 'ricordiamo vittime, in processi evidenziata impronta neofascista'**

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – "A 55 anni dalla strage di Piazza Fontana a Milano, ricordiamo le 17 vittime e le decine di feriti di una strage, il cui percorso giudiziario ha evidenziato l’impronta neofascista". Lo scrive sui social, Ignazio La Russa, presidente del Senato.

"Fu un atto terribile, che lasciò una ferita indelebile in un periodo buio e di forte tensione per la nostra Nazione, superato solo grazie al senso di coesione e alla volontà di ricerca della verità. Coltiviamo la memoria, ricordando e tramandando ai giovani che la pace è il frutto di un impegno costante per la giustizia e la libertà, affinché comprendano l’importanza e il valore della democrazia e delle Istituzioni", conclude la seconda carica dello Stato.